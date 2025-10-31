< sekcia Ekonomika
Zisk Colgate-Palmolive v 3. kvartáli klesol
Autor TASR
New York 31. októbra (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Colgate-Palmolive oznámil za 3. štvrťrok pokles zisku, výsledky však prekonali očakávania. Navyše, tržby vzrástli, pričom v tomto ukazovateli firma potvrdila odhady analytikov. Informovali o tom portály RTTNews a investing.com.
Colgate-Palmolive zaznamenal v 3. štvrťroku čistý zisk na úrovni 735 miliónov USD (636,36 milióna eur). V rovnakom období minulého roka vykázala spoločnosť zisk 737 miliónov USD. Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol zisk na akciu 91 centov a firma tak prekonala očakávania ekonómov. Tí predpokladali, že upravený zisk na akciu, čo je ukazovateľ, ktorí ekonómovia sledujú viac než čistý zisk, dosiahne 89 centov.
Tržby spoločnosti vzrástli takmer o 2 % na 5,13 miliardy USD. Colgate-Palmolive tak potvrdil odhady analytikov, ktorí počítali pri tržbách s rastom práve v tomto rozsahu. Z regiónov výsledky spoločnosti podporila najmä Európa, kde sa tržby zvýšili najvýraznejšie, a to o 7,6 %.
Na druhej strane, tržby na organickej báze vzrástli medziročne iba o 0,4 %. V reakcii na tento vývoj spoločnosť Colgate-Palmolive zhoršila vyhliadky na celý rok 2025. Pôvodne očakávala, že rast organických tržieb dosiahne tento rok 2 % až 4 %, teraz predpokladá, že vzrastú o 1 % až 2 %.
(1 EUR = 1,155 USD)
