Zisk Continentalu v 1. kvartáli klesol takmer o polovicu

Hannover 7. mája (TASR) - Hospodárske výsledky nemeckého dodávateľa autokomponentov Continental v 1. kvartáli výrazne poznačila koronakríza. Zisk padol takmer o polovicu. V prebiehajúcom štvrťroku firma počíta s ešte väčšími škodami a dokonca s červenými číslami.



Čistý zisk za tri mesiace od januára do konca marca klesol na 292,3 milióna eur z 575,2 milióna eur v rovnakom období pred rokom. Zisk na akciu sa znížil na 1,46 eura z 2,88 eura. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) padol na 432 miliónov eur z 884 miliónov eur a marža upraveného EBIT na 4,4 % z 8,1 %.



Tržby klesli o 10,9 % na 9,84 milióna eur. Organické tržby sa znížili takisto o 10,9 %.



Automobilový priemysel aktuálne pre pandémiu nového koronavírusu zápasí s prepadom predaja a nadmernými kapacitami. Na začiatku mája bola výroba ešte stále dočasne zastavená v pätine z 249 výrobných závodov Continentalu po celom svete.



Spoločnosť očakáva, že ešte výraznejšie pocíti finančné následky koronakrízy v 2. kvartáli, ktorý by mal byť tento rok najhorším štvrťrokom. Podľa finančného riaditeľa Wolfganga Schäfera sa firma zrejme dostane do straty.