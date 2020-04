Zisk Credit Suisse výrazne vzrástol, banka zvyšuje rezervy pre krízu

Bern 23. apríla (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse oznámila za 1. štvrťrok rast zisku, ktorým výrazne prekonala očakávania trhov, napriek tomu podstatne zvýšila objem rezerv na krytie očakávaných strát z úverov a varovala pred neistotou spojenou so súčasnou koronakrízou.



Credit Suisse, ktorá ako prvá z veľkých európskych bánk zverejnila svoje hospodárske výsledky za 1. štvrťrok, uviedla, že zisk dosiahol 1,31 miliardy švajčiarskych frankov (1,24 miliardy eur), čo je najvyšší kvartálny zisk za posledných päť rokov. Prispeli k tomu najmä jednorazové príjmy.



V porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka to znamená rast o 75 % a výrazne lepší výsledok, než očakávali analytici. Tí počítali so ziskom na úrovni 997 miliónov CHF. Čisté tržby sa zvýšili o 7 % na 5,78 miliardy CHF.



Napriek pozitívnym výsledkom za 1. kvartál Credit Suisse upozornila na riziká vyplývajúce zo súčasnej krízy spojenej so šírením nového koronavírusu a výrazne zvýšila rezervy na krytie strát z úverov.



(1 EUR = 1,0523 CHF)