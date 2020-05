Zisk ČSOB skupiny dosiahol 5,3 mil. eur, banka dosiahla stratu

Bratislava 14. mája (TASR) - Čistý zisk celej ČSOB skupiny za prvý štvrťrok tohto roka, vrátane neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne, dosiahol výšku 5,3 milióna eur v porovnaní s 18,1 milióna eur v rovnakom období minulého roka. Ziskovosť samotnej ČSOB Banky sa v medziročnom porovnaní znížila o 13 miliónov eur a prvý kvartál tak ukončila so stratou dva milióny eur. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov skupiny.



Vývoj ziskovosti ČSOB bol v prvom štvrťroku tohto roka ovplyvnený legislatívnymi zmenami, ako aj vývojom situácie na finančných trhoch. "V závere minulého roka sme upozorňovali na to, že bezprecedentné a neobhájiteľné zvýšenie bankového odvodu, doslova zo dňa na deň, bude mať výrazne negatívny vplyv na hospodárenie sektora. Bez jeho zvýšenia by ziskovosť samotnej ČSOB Banky dosahovala v prvom štvrťroku plusovú úroveň zhruba dva milióny eur," uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.



Druhým negatívnym faktorom bola podľa jeho slov zmena úrokových kriviek pod vplyvom pandémie nového koronavírusu a jej dosah na účtovné precenenie niektorých dlhodobých pozícií ČSOB na finančných trhoch. "V každom prípade tento jednorazový pokles zisku nemá vplyv na stabilitu banky a aj po jeho zohľadnení má ČSOB Banka aj skupina silnú kapitálovú základňu prevyšujúcu stanovené regulatórne požiadavky a limity," doplnil Kollár.



Čisté úrokové výnosy za prvý kvartál tohto roka medziročne klesli o 6,3 % a boli vo výške 49,2 milióna eur. Vplyv trhového prostredia nízkych úrokových sadzieb pretrváva aj naďalej a ČSOB ho čiastočne kompenzuje zvýšením objemu poskytnutých úverov.



Čisté výnosy z poplatkov a provízií za prvý kvartál roku 2020 medziročne stúpli o 5,2 % na 17,6 milióna eur.



Objem úverov poskytnutých klientom medziročne vzrástol o 5,9 % na 7,6 miliardy eur. Vklady a úvery prijaté od klientov boli v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku na stabilnej úrovni 6,2 miliardy eur.



Kollár doplnil, že zatiaľ sa nedá presne odhadnúť, aké vážne ekonomické dôsledky súčasná pandémia po sebe zanechá. "Avšak tak v prípade retailových klientov, živnostníkov ako aj firiem platí, že ako spoločensky zodpovedná firma sme pripravení participovať pri naštartovaní nášho hospodárstva, ako aj pri individuálnych riešeniach vzniknutej situácie," dodal Kollár.