Zisk Daimleru v 3. kvartáli vzrástol o takmer pätinu

Berlín 29. októbra (TASR) - Nemecká automobilka Daimler oznámila za 3. kvartál zvýšenie zisku o takmer pätinu, napriek výraznému poklesu predaja v dôsledku nedostatku polovodičov. Firme pomohlo znižovanie nákladov a zameranie sa na ziskovejšie vozidlá.



Automobilka v piatok informovala, že za 3. kvartál dosiahla čistý zisk 2,57 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 19 %. Daimler tak prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 2,3 miliardy eur.



Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) predstavoval 3,58 miliardy eur, čo predstavuje rast o 17 %. Upravený EBIT vzrástol o 4 % na 3,61 miliardy eur.



Tržby dosiahli 40,08 miliardy eur. To znamená mierny pokles v porovnaní s tržbami spred roka, keď dosiahli 40,28 miliardy eur. Vývoj tržieb ovplyvnili problémy s dodávkami čipov, čo sa odrazilo na znížení produkcie a predaja.



Objem predaja klesol o 25 % na 577.800 vozidiel. V rovnakom období minulého roka predala spoločnosť 772.700 vozidiel.



Daimler očakáva, že situácia s polovodičmi sa vo 4. kvartáli čiastočne zlepší. V budúcom roku bude síce tento problém pretrvávať, nemal by však byť podľa firmy taký výrazný ako v roku 2021.