Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Ekonomika

Zisk dánskeho koncernu AP Moller - Maersk v 3. kvartáli výrazne klesol

.
Na archívnej snímke z 20. marca 2023 čln dolnosaskej polície sa plaví vedľa kontajnerovej lode dánskej prepravnej spoločnosti Maersk, ktorá kotví v kontajnerovom termináli JadeWeserPort v nemeckom prístavnom meste Wilhelmshaven na pobreží Severného mora. Foto: TASR/DPA

Maersk zaznamenal v 3. štvrťroku čistý zisk 1,05 miliardy USD (913,68 milióna eur) po 3,05 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Hlavným dôvodom prepadu bolo zvýšenie nákladov.

Autor TASR
Kodaň 6. novembra (TASR) - Zisk dánskeho lodného a logistického koncernu AP Moller - Maersk v 3. kvartáli výrazne klesol. Prevádzkový zisk však prekonal očakávania a spoločnosť zvýšila celoročný výhľad, keďže transport kontajnerov vzrástol aj napriek globálnym obchodným napätiam. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.

Maersk zaznamenal v 3. štvrťroku čistý zisk 1,05 miliardy USD (913,68 milióna eur) po 3,05 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Hlavným dôvodom prepadu bolo zvýšenie nákladov. Tržby medziročne klesli o 10 % na 14,2 miliardy dolárov.

Základný zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 2,68 miliardy USD po 4,8 miliardy USD pred rokom, pričom analytici prognózovali 2,6 miliardy USD.

Najväčší svetový prepravca kontajnerov, ktorého výsledky sú považované za barometer globálneho obchodu, aktuálne počíta v tomto roku s prevádzkovým ziskom v pásme 9 miliárd USD až 9,5 miliardy dolárov. Pôvodne očakával 8 miliárd až 9,5 miliardy USD.

Spolu s revíziou celoročného prevádzkového zisku spoločnosť uviedla, že očakáva nárast globálnej kontajnerovej prepravy trhu v roku 2025 o približne 4 %. Pôvodne počítala s +2 % až +4 %.

(1 EUR = 1,1492 USD)
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie