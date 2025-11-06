< sekcia Ekonomika
Zisk dánskeho koncernu AP Moller - Maersk v 3. kvartáli výrazne klesol
Maersk zaznamenal v 3. štvrťroku čistý zisk 1,05 miliardy USD (913,68 milióna eur) po 3,05 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Hlavným dôvodom prepadu bolo zvýšenie nákladov.
Autor TASR
Kodaň 6. novembra (TASR) - Zisk dánskeho lodného a logistického koncernu AP Moller - Maersk v 3. kvartáli výrazne klesol. Prevádzkový zisk však prekonal očakávania a spoločnosť zvýšila celoročný výhľad, keďže transport kontajnerov vzrástol aj napriek globálnym obchodným napätiam. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.
Maersk zaznamenal v 3. štvrťroku čistý zisk 1,05 miliardy USD (913,68 milióna eur) po 3,05 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Hlavným dôvodom prepadu bolo zvýšenie nákladov. Tržby medziročne klesli o 10 % na 14,2 miliardy dolárov.
Základný zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 2,68 miliardy USD po 4,8 miliardy USD pred rokom, pričom analytici prognózovali 2,6 miliardy USD.
Najväčší svetový prepravca kontajnerov, ktorého výsledky sú považované za barometer globálneho obchodu, aktuálne počíta v tomto roku s prevádzkovým ziskom v pásme 9 miliárd USD až 9,5 miliardy dolárov. Pôvodne očakával 8 miliárd až 9,5 miliardy USD.
Spolu s revíziou celoročného prevádzkového zisku spoločnosť uviedla, že očakáva nárast globálnej kontajnerovej prepravy trhu v roku 2025 o približne 4 %. Pôvodne počítala s +2 % až +4 %.
(1 EUR = 1,1492 USD)
