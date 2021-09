Zisk dánskej firmy Lego v 1. polroku prudko vzrástol

Billund 28. septembra (TASR) – Dánsky výrobca populárnej stavebnice Lego v utorok oznámil, že v 1. polroku 2021 zaznamenal nárast tržieb aj zisku, keďže zákazníci sa po zmiernení blokád nahrnuli do obchodov, aby si kúpili stavebnice Lego Star Wars a Lego Creator Expert.



A hoci niektoré časti globálneho maloobchodu stále zápasia s dôsledkami pandémie nového koronavírusu a s problémami v dodávateľských reťazcoch, dánska rodinná spoločnosť uviedla, že sa bude aj naďalej opierať o tzv. kamenné obchody, aby pritiahla nových zákazníkov.



Generálny riaditeľ Niels Christiansen skonštatoval, že aj keď sa počas pandémie objavili pochybnosti o význame kamenných obchodov, po ich znovuotvorení sa ukázalo že sa do nich vracajú zákazníci aj tržby.



Tržby Lega za prvých šesť mesiacov 2021 vzrástli o 46 % na 23 miliárd dánskych korún (3,09 miliardy eur) a čistý zisk sa zvýšil o 140 % na 6,3 miliardy DKK. "Som veľmi spokojný s týmto výsledkom," povedal Christiansen.



Aj prevádzkový zisk spoločnosti stúpol na viac ako dvojnásobok vlaňajšieho, a to o 104 % na 8 miliárd DKK napriek významným investíciám do veľkých dlhodobých projektov a zvýšeným nákladom na dopravu a suroviny. On-line tržby na všetkých platformách sa za šesť mesiacov do konca júna zvýšili o 50 %, informovalo Lego. Presnejšie čísla z on-line predaja, ani jeho podiel na celkových tržbách však firma nezverejnila.



Lego ťažilo v 1. polroku 2021 z miernejších obmedzení spojených s ochorením COVID-19 v porovnaní s minulým rokom 2020, pretože továrne Lego vyrábali tento rok bez prerušenia a väčšina maloobchodných predajní bola otvorená.



Lego vyrába v Mexiku pre svoje americké trhy a v Číne pre trhy v Ázii. Produkcia pre Európu pochádza z tovární v Českej republike a v Dánsku.



Pri pohľade do budúcnosti Christiansen vyhlásil: "Stále vidíme silný dopyt po našich výrobkoch. Očakávame, že rast sa stabilizuje na udržateľnejšej úrovni, pretože ľudia sa vrátia k modelom výdavkov pred pandémiou," dodal.



Spoločnosť plánuje tento rok otvoriť 174 nových obchodov po celom svete, čím ich celkový počet stúpne na 851 obchodov. V minulom roku otvorilo Lego 134 nových obchodov a v 1. polroku tohto roku otvorilo 60 nových predajní.



Lego štvrťročné správy nezverejňuje.