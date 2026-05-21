Zisk Deere prekonal očakávania
Autor TASR
Moline 21. mája (TASR) - Americký výrobca stavebných a poľnohospodárskych strojov Deere za tri mesiace do 3. mája, čiže za svoj účtovný druhý štvrťrok, vykázal čistý zisk 1,77 miliardy USD (1,53 miliardy eur), teda 6,55 USD na akciu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka celkový čistý zisk mierne klesol z 1,8 miliardy USD a zisk na akciu sa oslabil z úrovne 6,64 USD. TASR o tom informuje na základe správ portálu RTTNews a agentúry Reuters.
Celkové tržby spoločnosti medziročne stúpli o 5,4 % na 11,78 miliardy USD z 11,17 miliardy USD. Zisk na akciu aj celkové tržby spoločnosti Deere prekonali očakávania analytikov, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG. Predpokladali totiž zisk na akciu 5,70 USD pri tržbách 11,54 miliardy USD.
Tržby segmentu produkcie a presného poľnohospodárstva, ktorý je najväčším segmentom spoločnosti, klesli o 14 % v dôsledku slabého dopytu po ťažkých strojoch, ako sú napríklad kombajny. Tržby segmentu malej poľnohospodárskej techniky stúpli o 16 % a svetlým bodom hospodárenia bol najmä segment stavebných strojov, ktorého tržby vzrástli o 29 %.
Najväčší výrobca poľnohospodárskych strojov na svete potvrdil svoju prognózu celoročného čistého zisku v pásme 4,5 až 5 miliárd USD.
(1 EUR = 1,16 USD)
