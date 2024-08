Zisk Deere v 3. štvrťroku klesol menej, ako sa čakalo

Moline 15. augusta (TASR) - Americký výrobca poľnohospodárskych a stavebných strojov Deere vykázal za 3. štvrťrok svojho finančného roka 2023/24 pokles zisku. Ale menší, ako mu predpovedali analytici, vďaka vyšším cenám a opatreniam na kontrolu nákladov, ktoré ochránili jeho marže pred slabším dopytom. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Spoločnosť Deere vo štvrtok uviedla, že jej čistý zisk za tri mesiace do konca júla 2024 klesol o 42 % na 1,73 miliardy USD (1,57 miliardy eur) alebo 6,29 USD na akciu z 2,98 miliardy USD alebo 10,20 USD na akciu v rovnakom období minulého roka. Analytici pritom očakávali ešte menší zisk, 5,63 USD na akciu.



Tržby sa v sledovanom období znížili o 17 % na 13,15 miliardy USD z 15,80 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Deere potvrdil svoj výhľad a za celý rok do konca októbra 2024 naďalej očakáva čistý zisk približne 7 miliárd USD, aj keď sa všeobecne predpokladá, že príjmy amerických farmárov v roku 2024 klesnú v dôsledku prudkého zníženia cien agrokomodít, zvýšenia výrobných nákladov a menšej vládnej podpory.



"V reakcii na slabé trhové podmienky sme podnikli kroky na zníženie nákladov a strategické zosúladenie našej výroby s potrebami zákazníkov," povedal generálny riaditeľ John C. May.



Deere v júni avizoval, že zruší bližšie nešpecifikovaný počet pracovných miest vo výrobe a zníži platy zamestnancov, aby udržal náklady na uzde. Spoločnosť tiež podnikla kroky na lepšie riadenie svojich zásob.



(1 EUR = 1,1019 USD)