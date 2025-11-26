Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zisk Deere vo 4. štvrťroku klesol, tržby vzrástli

Čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca októbra 2025 znížil na 1,065 miliardy USD (922 miliónov eur) alebo 3,93 USD na akciu z 1,245 miliardy USD alebo 4,55 USD/akcia v minulom roku.

Moline 26. novembra (TASR) - Americký výrobca stavebných a poľnohospodárskych strojov Deere zaznamenal vo 4. štvrťroku svojho obchodného roka 2024/2025 pokles zisku. Bol však menší, ako analytici očakávali, a jeho tržby vzrástli. Znížil však odhad svojho celoročného zisku pod tlakom ciel a pre slabšie marže. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.

Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 3,83 USD na akciu.

Tržby v sledovanom období vzrástli o 11,2 % na 12,39 miliardy USD z vlaňajších 11,14 miliardy USD.

Generálny riaditeľ John May uviedol, že pretrvávajúci tlak na marže v dôsledku ciel bude naďalej zaťažovať divíziu veľkých poľnohospodárskych strojov, hoci očakáva, že bude profitovať zo zníženia nákladov a dopytu v ďalších divíziách.

Rozsiahle clá amerického prezidenta Donalda Trumpa zasiahli firmy v USA naprieč sektormi, najmä tie, ktoré sa výrazne spoliehajú na dovážané suroviny.

Spoločnosť Deere predpovedá, že jej ročný čistý príjem bude medzi 4 až 4,75 miliardy USD, čo je menej ako odhady analytikov vo výške 5,33 miliardy USD.

(1 EUR = 1,1551 USD)
