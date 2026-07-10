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Zisk Delta Air Lines klesol v 2. kvartáli o štvrtinu
Čistý zisk Delta Air Lines dosiahol v 2. štvrťroku 1,60 miliardy USD (1,40 miliardy eur).
Autor TASR
Atlanta 10. júla (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines oznámila za 2. štvrťrok pokles zisku o štvrtinu napriek tomu, že tržby vzrástli o takmer pätinu. Dôvodom sú vysoké náklady na palivá. Informoval o tom portál RTTNews.
Čistý zisk Delta Air Lines dosiahol v 2. štvrťroku 1,60 miliardy USD (1,40 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 25 %.
Prevádzkový zisk klesol o 11 % na 1,86 miliardy USD a upravená prevádzková marža sa znížila z 12,6 % na 9,4 %. Vedenie Delta Air Lines ako dôvod uviedlo najvyššie kvartálne náklady na palivá v histórii spoločnosti.
Celkové prevádzkové tržby aerolínií však zaznamenali výrazný rast. Dosiahli 19,76 miliardy USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 19 %. Prispeli k tomu tržby z osobnej aj nákladnej prepravy. V prípade prepravy cestujúcich sa tržby leteckej spoločnosti zvýšili o 13 % a tržby z nákladnej prepravy vzrástli o 39 %.
(1 EUR = 1,143 USD)
Čistý zisk Delta Air Lines dosiahol v 2. štvrťroku 1,60 miliardy USD (1,40 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 25 %.
Prevádzkový zisk klesol o 11 % na 1,86 miliardy USD a upravená prevádzková marža sa znížila z 12,6 % na 9,4 %. Vedenie Delta Air Lines ako dôvod uviedlo najvyššie kvartálne náklady na palivá v histórii spoločnosti.
Celkové prevádzkové tržby aerolínií však zaznamenali výrazný rast. Dosiahli 19,76 miliardy USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 19 %. Prispeli k tomu tržby z osobnej aj nákladnej prepravy. V prípade prepravy cestujúcich sa tržby leteckej spoločnosti zvýšili o 13 % a tržby z nákladnej prepravy vzrástli o 39 %.
(1 EUR = 1,143 USD)