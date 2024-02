Zisk Deutsche Bank klesol o takmer tretinu, prekonal však odhady trhov

Frankfurt nad Mohanom 1. februára (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank oznámila pokles zisku v poslednom kvartáli minulého roka o takmer tretinu. Dôvodom sú vysoké náklady na reštrukturalizáciu a iné jednorazové výdavky, ktoré prekonali rast tržieb. Napriek tomu sú výsledky lepšie, než očakávali analytici, ktorí počítali s výraznejším poklesom zisku. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Banka vo štvrtok uviedla, v období od začiatku októbra do konca decembra zaznamenala čistý zisk 1,26 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 30 %.



Pokles vo 4. štvrťroku bol zároveň najvýraznejší od začiatku tejto dekády, keď Deutsche Bank začala po rokoch strát stabilne zaznamenávať zisk. Napriek tomu sú výsledky lepšie, než sa čakalo. Analytici totiž očakávali ešte výraznejší pokles čistého zisk, ktorý odhadovali na úrovni zhruba 700 miliónov eur.



Zisk za celý minulý rok dosiahol 4,21 miliardy eur, zatiaľ čo v roku 2022 zaznamenala Deutsche Bank čistý zisk 5,03 miliardy eur. Napriek slabším výsledkom to bol štvrtý ziskový rok Deutsche Bank v rade. Navyše, aj v tomto prípade banka prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom celoročného zisku na približne 3,66 miliardy eur.



Tržby Deutsche Bank dosiahli vo 4. štvrťroku 6,66 miliardy eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2022 sa tak zvýšili o 5 %. Tržby bez započítania určitých položiek vzrástli o 10 %.