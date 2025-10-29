< sekcia Ekonomika
Zisk Deutsche Bank za 3. štvrťrok vzrástol
A to vďaka silnému výkonu investičnej divízie a kontrole nákladov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. októbra (TASR) - Nemecká Deutsche Bank v stredu oznámila nárast zisku aj tržieb v 3. štvrťroku 2025 vďaka silnému výkonu investičnej divízie a kontrole nákladov. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a RTTNews.
Čistý zisk pripadajúci na akcionárov sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil o 7 % na 1,56 miliardy eur z 1,46 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Zisk pred zdanením stúpol o 8 % na 2,45 miliardy eur a prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 2,27 miliardy eur.
Rezerva na úverové straty v 3. štvrťroku medziročne klesla o 16 % na 417 miliónov eur.
Čisté tržby vzrástli na 8,04 miliardy eur zo 7,5 miliardy eur v rovnakom období minulého roka, pričom rast zaznamenali všetky segmenty, a to aj segment firemného bankovníctva. Tržby investičného bankovníctva sa pritom zvýšili o 18 %.
Za prvých deväť mesiacov roka sa zisk Deutsche Bank pred zdanením zvýšil o 64 % na 7,7 miliardy eur zo 4,7 miliardy eur v rovnakom období 2024. Zisk pripadajúci na akcionárov stúpol o 86 % na 4,8 miliardy eur. Tržby vzrástli o 7 % na 24,4 miliardy eur, zatiaľ čo neúrokové náklady klesli o 8 % na 15,4 miliardy eur.
Deutsche Bank v roku 2025 dokončila spätné odkúpenia akcií v hodnote 1 miliardy eur a rozdelila celkový kapitál v hodnote 2,3 miliardy eur vrátane dividend vyplatených v máji, čo predstavuje nárast o 50 % oproti roku 2024.
