Zisk Deutsche Telekom v 3. štvrťroku vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Upravený čistý zisk Deutsche Telekom za tri mesiace do konca septembra 2025 vzrástol o 14,3 % na 2,7 miliardy eur.

Autor TASR
Bonn 13. novembra (TASR) - Nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom vo štvrtok oznámila nárast čistého zisku v 3. štvrťroku 2025. Zároveň zvýšila svoj výhľad príjmov za celý rok 2025. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.

Bez zohľadnenia mimoriadnych faktorov však čistý zisk klesol o 17,9 % na 2,4 miliardy eur, pretože v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka došlo k pozitívnym jednorazovým zmenám vo dvoch dcérskych spoločnostiach.

Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a lízingom (EBITDA AL) sa v sledovanom období zvýšil o 2,9 % na 11,1 miliardy eur.

Čisté tržby v 3. štvrťroku stúpli o 3,3 % na 28,9 miliardy eur. Tržby zo služieb sa pritom zvýšili o 3,6 %.

Deutsche Telekom revidoval nahor svoju prognózu upraveného zisku EBITDA AL za celý rok na približne 45,3 miliardy eur z predchádzajúcich viac ako 45 miliárd eur.

Deutsche Telekom plánuje zvýšiť dividendu za finančný rok 2025 na 1 euro z 90 centov na akciu. A v roku 2026 plánuje odkúpiť akcie v hodnote až 2 miliárd eur.
