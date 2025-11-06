Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Ekonomika

Zisk DHL v 3. štvrťroku vzrástol, aj keď tržby klesli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Tržby pritom klesli o 2,3 % na 20,1 miliardy eur v dôsledku nepriaznivých menových vplyvov a nižšieho objemu zásielok v Spojených štátoch.

Autor TASR
Bonn 6. novembra (TASR) - Nemecká logistická skupina DHL oznámila za 3. štvrťrok 2025 nárast zisku, aj keď jej tržby klesli. K nárastu zisku prispeli zvýšenie cien poštovného aj opatrenia na zníženie nákladov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.

Zisk DHL pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v 3. štvrťroku 2025 zvýšil medziročne o 7,6 % na 1,48 miliardy eur z 1,37 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.

Tržby pritom klesli o 2,3 % na 20,1 miliardy eur v dôsledku nepriaznivých menových vplyvov a nižšieho objemu zásielok v Spojených štátoch.

Na domácom trhu sa tržby divízie Post & Parcel zvýšili o 4,7 % na približne 4,2 miliardy eur, zatiaľ čo prevádzkový zisk vzrástol o viac ako 27 % na 218 miliónov eur. To ukazuje, že nemecké operácie DHL sa v 3. štvrťroku stali ziskovejšími. Dôvodom bolo rozsiahle prepúšťanie v nemeckej divízii Post & Parcel, ktorá od začiatku roka zrušila v Nemecku 8000 pracovných miest a zároveň zvýšila poštovné.

Zatiaľ čo objemy listov sa v dôsledku digitalizácie neustále znižujú, DHL naďalej ťaží z prudkého nárastu online nakupovania, pričom doručovanie balíkov v Nemecku v 3. štvrťroku medziročne vzrástlo o 6 %.

DHL zamestnáva na celom svete približne 534.000 pracovníkov na plný úväzok, z toho 151.000 v nemeckej divízii Post & Parcel.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie