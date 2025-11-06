< sekcia Ekonomika
Zisk DHL v 3. štvrťroku vzrástol, aj keď tržby klesli
Tržby pritom klesli o 2,3 % na 20,1 miliardy eur v dôsledku nepriaznivých menových vplyvov a nižšieho objemu zásielok v Spojených štátoch.
Autor TASR
Bonn 6. novembra (TASR) - Nemecká logistická skupina DHL oznámila za 3. štvrťrok 2025 nárast zisku, aj keď jej tržby klesli. K nárastu zisku prispeli zvýšenie cien poštovného aj opatrenia na zníženie nákladov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.
Zisk DHL pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v 3. štvrťroku 2025 zvýšil medziročne o 7,6 % na 1,48 miliardy eur z 1,37 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Tržby pritom klesli o 2,3 % na 20,1 miliardy eur v dôsledku nepriaznivých menových vplyvov a nižšieho objemu zásielok v Spojených štátoch.
Na domácom trhu sa tržby divízie Post & Parcel zvýšili o 4,7 % na približne 4,2 miliardy eur, zatiaľ čo prevádzkový zisk vzrástol o viac ako 27 % na 218 miliónov eur. To ukazuje, že nemecké operácie DHL sa v 3. štvrťroku stali ziskovejšími. Dôvodom bolo rozsiahle prepúšťanie v nemeckej divízii Post & Parcel, ktorá od začiatku roka zrušila v Nemecku 8000 pracovných miest a zároveň zvýšila poštovné.
Zatiaľ čo objemy listov sa v dôsledku digitalizácie neustále znižujú, DHL naďalej ťaží z prudkého nárastu online nakupovania, pričom doručovanie balíkov v Nemecku v 3. štvrťroku medziročne vzrástlo o 6 %.
DHL zamestnáva na celom svete približne 534.000 pracovníkov na plný úväzok, z toho 151.000 v nemeckej divízii Post & Parcel.
Zisk DHL pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v 3. štvrťroku 2025 zvýšil medziročne o 7,6 % na 1,48 miliardy eur z 1,37 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Tržby pritom klesli o 2,3 % na 20,1 miliardy eur v dôsledku nepriaznivých menových vplyvov a nižšieho objemu zásielok v Spojených štátoch.
Na domácom trhu sa tržby divízie Post & Parcel zvýšili o 4,7 % na približne 4,2 miliardy eur, zatiaľ čo prevádzkový zisk vzrástol o viac ako 27 % na 218 miliónov eur. To ukazuje, že nemecké operácie DHL sa v 3. štvrťroku stali ziskovejšími. Dôvodom bolo rozsiahle prepúšťanie v nemeckej divízii Post & Parcel, ktorá od začiatku roka zrušila v Nemecku 8000 pracovných miest a zároveň zvýšila poštovné.
Zatiaľ čo objemy listov sa v dôsledku digitalizácie neustále znižujú, DHL naďalej ťaží z prudkého nárastu online nakupovania, pričom doručovanie balíkov v Nemecku v 3. štvrťroku medziročne vzrástlo o 6 %.
DHL zamestnáva na celom svete približne 534.000 pracovníkov na plný úväzok, z toho 151.000 v nemeckej divízii Post & Parcel.