Zisk Disney vo 4. kvartáli prekonal očakávania, tržby sklamali
Autor TASR
Los Angeles 13. novembra (TASR) - Americký mediálny a zábavný koncern The Walt Disney Company zaznamenal v uplynulom štvrťroku zmiešané výsledky, keď zisk prekonal očakávania a tržby ich sklamali. Rast streamovania totiž kompenzoval pokles tradičnej televízie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Čistý zisk vo 4. fiškálnom kvartáli (do 27. septembra) vzrástol na 1,44 miliardy USD (1,24 miliardy eur) alebo 73 centov na akciu z 564 miliónov USD alebo 25 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Očistený zisk na akciu predstavoval 1,11 USD, pričom analytici počítali s 1,02 USD.
Tržby medziročne klesli o 0,5 % na 22,46 miliardy USD z 22,57 miliardy USD. Analytici prognózovali 22,75 miliardy USD.
Tržby divízie zábavy klesli o 6 % oproti minulému roku na 10,21 miliardy USD, čo bolo spôsobené poklesom v oblasti lineárnej televízie a kinodistribúcie.
Streaming zostal svetlým bodom. Prevádzkový zisk v segmente lineárnej televízie klesol o 21 % na 391 miliónov USD, zatiaľ čo v segmente streamingu vzrástol o 39 % na 352 miliónov USD. Dôvodom bolo zvýšenie cien streamovacích služieb Disney.
Vlajková loď streamovacích služieb Disney+ získala 3,8 milióna predplatiteľov, čím sa ich celkový počet zvýšil na 131,6 milióna, zatiaľ čo Hulu malo 64,1 milióna zákazníkov. Disney je v procese integrácie služby Hulu, nad ktorou získal plnú kontrolu začiatkom tohto roka, do aplikácie Disney+.
Tržby športovej divízie ESPN vzrástli o 3 % približne na 4 miliardy USD, zatiaľ čo jej prevádzkový zisk stagnoval na úrovni 898 miliónov USD.
Tržby v segmente zážitkov, ktorý pozostáva z tematických parkov, rezortov a výletných plavieb, ako aj spotrebných produktov, vzrástli o 6 % na 8,77 miliardy USD. Prevádzkový zisk segmentu stúpol o 13 % na 1,88 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1576 USD)
