Zisk dodávateľa vybavenia pre výrobcov čipov ASML v 2. kvartáli stúpol

Eindhoven 21. júla (TASR) – Holandský dodávateľ vybavenia pre výrobcov čipov ASML Holding v 2. kvartáli výrazne zvýšil zisk a prekonal očakávania trhu.



Čistý zisk za tri mesiace od apríla do júna stúpol o 38 % na 1,04 miliardy eur zo 751 miliónov eur v rovnakom období pred rokom. Zisk na akciu vzrástol na 2,52 eura z 1,79 eura. Celkové čisté tržby si polepšili na 4,02 miliardy eur z 3,33 miliardy eur. Čisté objednávky medzikvartálne vyskočili o 75 % na 8,3 miliardy eur.



Spoločnosť očakáva, že čisté tržby v dosiahnu v 3. štvrťroku 5,2 miliardy eur až 5,4 miliardy eur a hrubé ziskové rozpätie 51 % až 52 %. Vo fiškálnom roku 2021 by sa mali zvýšiť o 35 %.



Firma tiež ohlásila nový program výkupu akcií v objeme až 9 miliárd eur, ktorý by sa mal zrealizovať do 31. decembra 2023.



Akcia ASML sa od začiatku roka posilnila o viac než 40 % a tento mesiac sa dostala na rekordné maximum.