Zisk Domino‘s Pizza v 2. štvrťroku klesol, tržby vzrástli

Ann Arbor 21. júla (TASR) - Americká sieť pizzerií Domino‘s Pizza oznámila za 2. štvrťrok 2025 pokles zisku. Ale jej tržby vzrástli viac, ako predpovedali analytici z Wall Street, a to vďaka novým položkám v menu a propagačným akciám v čase makroekonomickej neistoty. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk najväčšej siete pizzerií na svete sa za tri mesiace do konca júna 2025 znížil na 131,09 milióna USD (112,52 milióna eur), čo predstavuje 3,81 USD na akciu, zo 141,98 milióna USD alebo 4,03 USD/akcia v minulom roku.



Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 3,96 USD na akciu.



Tržby spoločnosti, ktorá má prevádzky aj na Slovensku, za 2. štvrťrok vzrástli o 4,4 % na 1,145 miliardy USD z vlaňajších 1,097 miliardy USD.



V USA sa tzv. porovnateľné tržby v prevádzkach otvorených viac ako rok zvýšili o 3,4 % a prekonali priemerný odhad analytikov, ktorí predpovedali ich nárast o 2,2 %. V zahraničí tržby vzrástli o 2,4 %, čo bolo takisto viac ako odhadovaný rast o 1,71 %.



Spotrebiteľské výdavky v USA pritom v uplynulých mesiacoch klesli v dôsledku rastúcej inflácie a neistoty v súvislosti s colnou politikou prezidenta Donalda Trumpa. To viedlo zákazníkov k vyhľadávaniu výhodných ponúk namiesto drahších možností stravovania v reštauráciách, čo prospelo sieťam, ako je Domino‘s.



(1 EUR = 1,165 USD)