Zisk druhej najväčšej ruskej banky VTB od začiatku roka mierne klesol
Autor TASR
Moskva 29. mája (TASR) - Druhá najväčšia banka v Rusku VTB zaznamenala za prvé štyri mesiace tohto roka pokles zisku, rozsah poklesu však nebol výrazný. Priaznivo sa pre banku vyvíjal apríl, v ktorom jej zisk vzrástol takmer o štvrtinu. Informovala o tom agentúra Reuters.
VTB tento týždeň uviedla, že od januára do konca apríla dosiahla čistý zisk 162,8 miliardy rubľov, čo predstavuje 2,28 miliardy USD (1,96 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 1,8 %.
Za iba miernym poklesom zisku je vývoj v poslednom sledovanom mesiaci. V apríli sa medziročne zvýšil o 24,3 % na 30,2 miliardy rubľov, oznámila banka.
Za celý rok 2026 VTB predpokladá zisk v rozmedzí od 600 miliárd do 650 miliárd rubľov, povedal finančný riaditeľ Dmitrij Pjanov, ktorý aprílové údaje označil za solídne. Ak sa odhad potvrdí, bude to výrazné zvýšenie celoročného zisku oproti roku 2025, za ktorý banka dosiahla čistý zisk na úrovni 502,1 miliardy rubľov. V porovnaní s rokom 2024 to znamenalo pokles takmer o 9 %.
V ďalší rast dúfa banka v nasledujúcich rokoch. Podľa Pjanova „sa VTB bude usilovať dosiahnuť v rokoch 2027 až 2029 zisk na úrovni jedného bilióna rubľov“.
(1 EUR = 1,1617 USD)
