Zisk easyJet za 4. štvrťrok aj za celý rok 2024/25 vzrástol
Zisk spoločnosti pred zdanením za tri mesiace do konca septembra 2025, teda počas kľúčovej letnej dovolenkovej sezóny, vzrástol na 773 miliónov libier (878 miliónov eur).
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť easyJet zaznamenala nárast zisku za 4. štvrťrok aj za celý finančný rok 2024/25. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Zisk spoločnosti pred zdanením za tri mesiace do konca septembra 2025, teda počas kľúčovej letnej dovolenkovej sezóny, vzrástol na 773 miliónov libier (878 miliónov eur) z minuloročných 724 miliónov GBP.
Zisk skupiny pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa vo 4. štvrťroku zvýšil na 960 miliónov GBP z 929 miliónov GBP v minulom roku.
Tržby vzrástli na 3,65 miliardy GBP z vlaňajších 3,41 miliardy GBP.
Počet cestujúcich sa vo 4. štvrťroku zvýšil na 28,1 milióna z 27,7 milióna osôb pred rokom. Faktor obsadenosti stúpol na 92,4 % z 92,2 % v predchádzajúcom roku.
Za celý finančný rok 2024/25 sa zisk pred zdanením zvýšil na 658 miliónov GBP zo 602 miliónov GBP v predchádzajúcom roku. Celkové tržby za rok vzrástli na 10,11 miliardy GBP z 9,31 miliardy GBP.
Za celý rok spoločnosť easyJet prepravila 93,4 milióna cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 4 %. Faktor obsadenosti sa zlepšil na 89,8 % z 89,3 % rok predtým.
(1 EUR = 0,8804 GBP)
