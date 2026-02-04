< sekcia Ekonomika
Zisk Eli Lilly vo štvrtom kvartáli prudko stúpol
Tržby na americkom trhu sa zvýšili na 12,9 miliardy USD.
Autor TASR
New York 4. februára (TASR) - Americký farmaceutický koncern Eli Lilly za štvrtý kvartál vykázal zisk a tržby, ktoré prekonali očakávania analytikov. Firma v stredu oznámila, že jej tržby za október až december medziročne vrástli o 43 % na 19,29 miliardy USD (16,35 miliardy eur). Tržby na americkom trhu sa zvýšili na 12,9 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Zisk farmaceutického giganta v záverečnom štvrťroku vlaňajška sa posilnil na 6,64 miliardy USD, čiže 7,39 USD na akciu, z úrovne 4,41 miliardy USD, čiže 4,88 USD na akciu, na ktorej bol v rovnakom období predošlého roka. Upravený zisk na akciu za záverečné tri mesiace vlaňajška bol 7,54 USD.
Výsledky firmy Eli Lilly podporuje to, že dopyt po jej lieku na chudnutie Zepbound a lieku na cukrovku Mounjaro prudko rastie. Spoločnosť očakáva, že jej tržby v tomto roku budú v pásme 80 až 83 miliárd USD. Ide o optimistickejšiu prognózu v porovnaní s odhadom analytikov, ktorí v prieskume LSEG uviedli, že očakávajú tržby v objeme 77,62 miliardy USD.
Pokiaľ ide o upravený zisk, koncern predpokladá, že za rok 2026 bude v pásme 33,50 až 35 USD na akciu. Analytici boli opatrnejší a vyslovili prognózu, že bude na úrovni 33,23 USD na akciu. Výhľad, ktorý zverejnila firma Eli Lilly, je v ostrom kontraste s výhľadom konkurenčnej spoločnosti Novo Nordisk. Tá totiž v tomto roku očakáva pokles tržieb a zisku až o 13 %, keďže ceny v USA klesajú a skončí sa patentová ochrana jej liekov proti obezite a cukrovke v Číne, Brazílii a Kanade.
(1 EUR = 1,1801 USD)
