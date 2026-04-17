Zisk Ericssonu sa v prvom kvartáli prepadol o takmer 80 %
V januári spoločnosť Ericsson oznámila, že vo Švédsku zruší približne 1600 pracovných miest. Firma celosvetovo zamestnáva 90.000 ľudí.
Autor TASR
Štokholm 17. apríla (TASR) - Zisk švédskeho výrobcu telekomunikačných zariadení Ericsson v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška klesol o 79 % na 900 miliónov švédskych korún (83,3 milióna eur). Jeho tržby sa znížili o 10 % na 49,3 miliardy SEK. Dôvodom poklesu zisku boli rastúce náklady a negatívny vplyv vývoja na devízovom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zhoršenie hospodárskych výsledkov firmy bolo zreteľné najmä na trhoch Severnej a Južnej Ameriky v dôsledku klesajúceho dopytu a neistoty v oblasti ciel a toto zhoršenie nebolo kompenzované rastom v iných regiónoch, uviedla v piatok spoločnosť Ericsson. Prudké oslabenie dolára voči švédskej mene spôsobilo, že zariadenia spoločnosti Ericsson boli pre zákazníkov drahšie.
Prevádzkový zisk firmy za január až marec klesol o 76 % na 1,4 miliardy SEK. „Čelíme rastúcim cenám vstupných nákladov, najmä v segmente polovodičov, čo je čiastočne spôsobené dopytom zo strany firiem podnikajúcich v umelej inteligencii,“ uviedol generálny riaditeľ Ericssonu Börje Ekholm. „Našou ambíciou je kompenzovať tieto ťažkosti úzkou spoluprácou so zákazníkmi a s dodávateľmi a prostredníctvom substitúcie produktov a opatrení na zvýšenie efektívnosti,“ dodal.
Ericsson spolu s čínskou firmou Huawei a fínskou spoločnosťou Nokia tvorí trojicu najväčších globálnych dodávateľov zariadení pre mobilné telekomunikačné siete.
V januári spoločnosť Ericsson oznámila, že vo Švédsku zruší približne 1600 pracovných miest. Firma celosvetovo zamestnáva 90.000 ľudí.
(1 EUR = 10,804 SEK)
Zhoršenie hospodárskych výsledkov firmy bolo zreteľné najmä na trhoch Severnej a Južnej Ameriky v dôsledku klesajúceho dopytu a neistoty v oblasti ciel a toto zhoršenie nebolo kompenzované rastom v iných regiónoch, uviedla v piatok spoločnosť Ericsson. Prudké oslabenie dolára voči švédskej mene spôsobilo, že zariadenia spoločnosti Ericsson boli pre zákazníkov drahšie.
Prevádzkový zisk firmy za január až marec klesol o 76 % na 1,4 miliardy SEK. „Čelíme rastúcim cenám vstupných nákladov, najmä v segmente polovodičov, čo je čiastočne spôsobené dopytom zo strany firiem podnikajúcich v umelej inteligencii,“ uviedol generálny riaditeľ Ericssonu Börje Ekholm. „Našou ambíciou je kompenzovať tieto ťažkosti úzkou spoluprácou so zákazníkmi a s dodávateľmi a prostredníctvom substitúcie produktov a opatrení na zvýšenie efektívnosti,“ dodal.
Ericsson spolu s čínskou firmou Huawei a fínskou spoločnosťou Nokia tvorí trojicu najväčších globálnych dodávateľov zariadení pre mobilné telekomunikačné siete.
V januári spoločnosť Ericsson oznámila, že vo Švédsku zruší približne 1600 pracovných miest. Firma celosvetovo zamestnáva 90.000 ľudí.
(1 EUR = 10,804 SEK)