Zisk Estée Lauder v 1. kvartáli finančného roka 2022/2023 klesol

New York 2. novembra (TASR) - Americký výrobca Estée Lauder znížil svoje celoročné prognózy pred kľúčovou vianočnou sezónou po poklese príjmov v 1. štvrťroku finančného roka 2022/2023. Pripísal to blokádam v Číne aj vysokej inflácii. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Odbyt mnohých amerických spoločností negatívne zasiahla politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 v Číne, ktorá zavádza prísne blokády. A tiež silný dolár, ktorý znížil ich príjmy zo zahraničia aj vysoká miera inflácie na mnohých trhoch. Väčšine z týchto spoločností sa tak nahromadili nepredané zásoby, pretože spotrebitelia sú pri utrácaní opatrní.



Zisk spoločnosti so sídlom v New Yorku v 1. štvrťroku (júl-september) aktuálneho finančného roka klesol na 489 miliónov USD (491,60 milióna eur) alebo 1,35 USD na akciu zo 692 miliónov USD alebo 1,88 USD na akciu v rovnakom období vlani. Po odstránení nákladov na reštrukturalizáciu vykázal vlastník značiek Clinique, MAC či Jo Malone London zisk 1,37 USD na akciu, čo o 2 centy prekonalo odhady analytikov z Wall Street.



Celkové tržby spoločnosti klesli o 10,5 % na 3,93 miliardy USD, pričom v Amerike sa znížili o 3 %, keďže rastúca inflácia a obavy z recesie spôsobili, že niektorí maloobchodníci obmedzili vytváranie zásob.



Spoločnosť vygenerovala v uplynulom fiškálnom roku do konca júna 2022 približne 31 % svojich tržieb z ázijsko-pacifickom regióne.



Esteé Lauder najnovšie predpovedá v súčasnom 2. štvrťroku zisk v rozmedzí 1,19 až 1,29 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávajú, že zarobí 2,84 USD na akciu. A za celý finančný rok do konca júna 2023 znížila odhad zisku na akciu na 5,25 až 5,40 USD zo 7,39 až 7,54 USD. Predpovedá tiež pokles tržieb o 6 % až 8 % namiesto ich rastu o 3 % až 5 % v predchádzajúcej prognóze.



(1 EUR = 0,9947 USD)