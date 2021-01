Zisk firiem v Európe by mal za 4. kvartál 2020 klesnúť o vyše štvrtinu

Miláno 12. januára (TASR) - Európske firmy by za posledný kvartál minulého roka mali zaznamenať pokles zisku o viac než štvrtinu. Naznačujú to údaje spoločnosti Refinitiv. Dôvodom je druhá vlna nového koronavírusu, ktorá viedla k ďalším obmedzeniam aktivity koncom roka 2020.



Podľa údajov spoločnosti Refinitiv, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters, európske firmy by mali oznámiť pokles zisku za 4. štvrťrok 2020 v priemere o 26,3 %. Odhady sa vzťahujú na spoločnosti, ktoré sú súčasťou paneurópskeho akciového indexu STOXX 600. Na porovnanie, za 3. kvartál 2020 zaznamenali európske firmy pokles zisku o 24,7 % a v 2. kvartáli ich zisk klesol v priemere o 50,8 %.



Svoje hospodárske výsledky by európske firmy mali začať zverejňovať na budúci týždeň. V danom týždni by tak malo urobiť sedem firiem zaradených do indexu STOXX 600.



Po očakávaných nepriaznivých výsledkoch za posledný štvrťrok roka 2020 sa však počíta s výrazným rastom zisku podnikov v prvých dvoch kvartáloch tohto roka. Očakáva sa, že v 1. štvrťroku vzrastie zisk európskych podnikov o viac než 40 % a v 2. kvartáli až o 75 %.