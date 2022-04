Zisk Exxon Mobil v 1. štvrťroku vzrástol menej, ako sa predpovedalo

Dallas 29. apríla (TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil vykázal za 1. štvrťrok 2022 nárast zisku. Ale menší, ako mu predpovedali analytici z Wall Street, a to dokonca aj bez odpisu vo výške 3,4 miliardy USD v súvislosti s odchodom z Ruska.



Najväčší producent ropy v USA zároveň oznámil, že strojnásobí svoj program spätného odkúpenia akcií a do konca budúceho roka kúpi akcie v hodnote až 30 miliárd USD.



Spoločnosť dosiahla za tri mesiace do konca marca nárast čistého zisku na 5,48 miliardy USD (5,23 miliardy eur) alebo 1,28 USD na akciu, z 2,73 miliardy USD alebo 64 centov/akciu v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk, bez jednorazových položiek, dosiahol 2,07 USD na akciu. Analytici však očakávali zisk 2,12 USD na akciu.



Tržby vzrástli na 90,5 miliardy USD z vlaňajších 59,15 miliardy USD, ale zaostali za odhadom Wall Street, ktorá počítala s tržbami 92,7 miliardy USD.



Výsledky zahŕňali odpisy vo výške 3,4 miliardy USD po zdanení z ruského projektu Sachalin-1, o ktorom Exxon vyhlásil, že ho ukončí 1. marca po invázii Moskvy na Ukrajinu 24. februára.



Odpisy Exxonu nasledujú po odchode ostatných ropných spoločností z Ruska po invázii na Ukrajinu. BP oznámil odpisy vo výške až 25 miliárd USD a Shell 5 miliárd USD v dôsledku odchodu zo svojich ruských podnikov.



(1 EUR = 1,0485 USD)