Zisk Exxonu aj Chevronu klesol

Houston 1. augusta (TASR) - Najväčšie americké ropné koncerny Exxon Mobil a Chevron vykázali za 2. kvartál pokles zisku, dosiahli však lepšie výsledky, než sa čakalo. Výsledky ovplyvnili slabšie ceny ropy, na druhej strane, obidve spoločnosti sa to snažili kompenzovať zvýšenou ťažbou ropy aj plynu, pričom v obidvoch prípadoch produkcia dosiahla rekordné hodnoty. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk najväčšej americkej ropnej firmy Exxon Mobil dosiahol v 2. štvrťroku 7,08 miliardy USD (6,19 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala spoločnosť zisk 9,24 miliardy USD. Tržby klesli o 12,4 % na 81,51 miliardy USD.



Na druhej strane, zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol 7,1 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 1,64 USD. Aj keď i v tomto prípade je to pokles, Exxon Mobil prekonal očakávania. Analytici počítali s upraveným ziskom firmy na akciu na úrovni 1,56 USD.



K lepším než očakávaným výsledkom prispel fakt, že Exxon Mobil výrazne zvýšil produkciu ropy a plynu. Objem ťažby bol v 2. kvartáli najvyšší od založenia spoločnosti, ktorá vznikla pred vyše 25 rokmi spojením firiem Exxon a Mobil.



Podobne sa 2. kvartál vyvíjal aj pre dvojku na americkom trhu Chevron. Spoločnosť oznámila za 2. štvrťrok čistý zisk 2,49 miliardy USD, zatiaľ čo vlani v 2. kvartáli vykázala zisk na úrovni 4,43 miliardy USD. Tržby aj v prípade Chevronu klesli o vyše 12 %, a to na 44,82 miliardy USD.



Po úprave o mimoriadne položky však zisk dosiahol 3,05 miliardy USD, alebo 1,77 USD/akcia. Analytici počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,70 až 1,75 USD za akciu.



Výsledky firmy podporila rekordná ťažba, ktorá dosiahla 3,4 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov). Okrem toho spoločnosť znížila kapitálové výdavky. Tie klesli medziročne o 7,5 %.



(1 EUR = 1,1446 USD)