Zisk farmaceutického koncernu Eli Lilly v 1. štvrťroku klesol

New York 27. apríla (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly zaznamenala za 1. kvartál pokles čistého aj prevádzkového zisku. V prípade tržieb evidovala solídny rast, napriek tomu výsledky v tomto ukazovateli zaostali za očakávaniami.



Firma uviedla, že za 1. štvrťrok evidovala zisk 1,36 miliardy USD (1,13 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 7 %.



Klesol aj prevádzkový zisk, a to z 1,59 miliardy na 1,16 miliardy USD. Podpísali sa pod to vyššie náklady vo firme, medzi nimi aj náklady na výskum a vývoj.



Tržby predstavovali 6,81 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 16 %, k čomu čiastočne prispeli priaznivé kurzové vplyvy. Napriek tomu spoločnosť zaostala za odhadmi trhov, ktoré počítali s rastom tržieb nad 7 miliárd USD.



(1 EUR = 1,2085 USD)