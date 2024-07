Zisk farmaceutického koncernu Johnson & Johnson klesol

New Brunswick 17. júla (TASR) - Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson (J&J) zaznamenal v 2. štvrťroku pokles zisku o viac než desatinu, po úprave o mimoriadne položky však firma prekonala očakávania trhov. Zároveň zlepšila vyhliadky tržieb za celý rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Čistý zisk J&J dosiahol v 2. kvartáli 4,69 miliardy USD (4,3 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o takmer 13 %. Napriek tomu boli výsledky lepšie, než sa čakalo.



Zisk upravený o mimoriadne položky, ktorý je viac sledovaným ukazovateľom než vývoj čistého zisku, dosiahol 6,84 miliardy USD a na akciu 2,82 USD. Analytici pritom počítali s týmto ziskom iba na úrovni 2,70 USD/akcia.



Tržby dosiahli 22,45 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka sa tak zvýšili o 4,3 %. Aj v tomto prípade spoločnosť mierne prekonala očakávania trhov, ktoré odhadovali jej tržby na úrovni 22,3 miliardy USD.



Za lepšími než predpokladanými výsledkami bol vysoký predaj liekov vrátane onkologického lieku Darzalex a lieku pre pacientov s psoriázou Stelara. Tržby z predaja lieku Darzalex vzrástli medziročne o 18,4 % na 2,88 miliardy USD, pričom analytici očakávali, že dosiahnu 2,86 miliardy USD. V prípade predaja lieku Stelara sa tržby zvýšili o 3,1 % na 2,89 miliardy. Opäť prekonali očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že Johnson & Johnson utŕži za tento liek 2,77 miliardy USD.



Spoločnosť teraz zlepšila vyhliadky tržieb za celý rok. Pôvodne počítala s tým, že dosiahnu od 88,7 miliardy do 89,1 miliardy USD. V súčasnosti však odhaduje, že sa budú pohybovať v rozmedzí od 89,2 miliardy do 89,6 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0902 USD)