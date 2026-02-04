< sekcia Ekonomika
Zisk farmaceutického koncernu Novartis vo 4. kvartáli klesol
Dôvodom je tlak lacnejších generických verzií viacerých originálnych liekov.
Autor TASR
Bern 4. februára (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis zaznamenal v poslednom štvrťroku minulého roka pokles čistého zisku o viac než desatinu. Prevádzkový zisk zaznamenal mierny rast, firma však predpokladá, že tento rok vykáže pokles. Dôvodom je tlak lacnejších generických verzií viacerých originálnych liekov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Novartis dosiahol v poslednom kvartáli minulého roka čistý zisk 2,40 miliardy USD (2,03 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 15 %. Klesol aj zisk upravený o mimoriadne položky, konkrétne o 1 % na 3,89 miliardy USD.
Naopak, prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky mierne vzrástol. Dosiahol 4,92 miliardy USD, čo v porovnaní so 4. štvrťrokom predchádzajúceho roka predstavuje rast o 1 %. Podporil ho zvýšený dopyt po onkologickom lieku Kisqali, lieku Kesimpta pre pacientov so sklerózou multiplex či lieku na psoriázu Cosentyx.
Spoločnosť však dodala, že tento rok odhaduje pokles upraveného prevádzkového zisku na dolnej úrovni jednocifernej stupnice, a to v dôsledku ukončenia patentovej ochrany niektorých liekov. Ak sa odhad potvrdí, bude to prvý celoročný pokles upraveného prevádzkového zisku od roku 2016.
Firma zároveň odhaduje v tomto roku rast čistých tržieb, opäť na dolnej úrovni jednocifernej stupnice. Za 4. kvartál minulého roka sa čisté tržby zvýšili o 1 % na 13,34 miliardy USD, avšak po úprave o kurzové vplyvy o 1 % klesli.
(1 EUR = 1,1801 USD)
