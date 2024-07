Zisk farmaceutickej firmy Abbott Laboratories prekonal očakávania

Chicago 18. júla (TASR) - Farmaceutický koncern Abbott Laboratories zaznamenal za 2. štvrťrok pokles zisku, prekonal však očakávania analytikov. Navyše, tržby sa zvýšili a aj v tomto ukazovateli spoločnosť dosiahla lepšie výsledky, než sa čakalo. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že čistý zisk za obdobie od apríla do konca júna dosiahol 1,30 miliardy USD (1,19 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 74 centov. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala firma zisk 1,38 miliardy USD (78 centov/akcia).



V prípade zisku upraveného o jednorazové položky zaznamenala spoločnosť Abbott Laboratories zisk 2 miliardy USD. Na akciu to predstavuje 1,14 USD. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí viac sledujú upravený zisk a ktorí počítali s týmto ziskom na úrovni 1,10 USD/akcia.



Pod lepšie než očakávané výsledky sa veľkou mierou podpísal zvýšený dopyt po prístrojoch pre pacientov so srdcovými chorobami a diabetikov. Ten čiastočne vykompenzoval pokles tržieb v diagnostickej divízii. Táto divízia bola vysoko zisková najmä v období pandémie nového koronavírusu, v ktorom ťažila z vysokého dopytu po testoch na COVID-19.



V 2. štvrťroku tohto roka však tržby v diagnostickej divízii dosiahli 2,20 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 5,5 %. Naopak, tržby v divízii zdravotníckych prístrojov vzrástli po tom, ako sa zvýšil počet operácií odložených počas pandémie. Firme tak vzrástol predaj kardiostimulátorov a umelých srdcových chlopní. Výrazne sa zvýšil aj dopyt po prístrojoch pre diabetikov.



Tržby za 2. kvartál dosiahli 10,38 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 4 %. Spoločnosť tak mierne prekonala očakávania, keď analytici počítali s rastom na 10,37 miliardy USD.



V samotnej divízii zdravotníckych prístrojov vzrástli tržby o 10,2 % na 4,73 miliardy USD a rovnako prekonali odhady analytikov. Tí počítali s tržbami v tomto segmente na úrovni 4,66 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0934 USD)