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Zisk farmakoncernu Novartis klesol v 2. kvartáli takmer o pätinu
Čistý zisk Novartisu dosiahol v 2. štvrťroku 3,26 miliardy USD (2,85 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 19 %.
Autor TASR
Bern 21. júla (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis oznámil za 2. štvrťrok tohto roka pokles čistého zisku takmer o pätinu, napriek vyšším tržbám. Čistý zisk spoločnosti výraze ovplyvnili vyššie úrokové náklady, dane z príjmu a rastúci tlak generických liekov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.
Čistý zisk Novartisu dosiahol v 2. štvrťroku 3,26 miliardy USD (2,85 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 19 %. Zisk po úprave o mimoriadne položky klesol zo 4,71 miliardy USD pred rokom na 4,58 miliardy USD. Na akciu sa upravený zisk znížil z 2,42 na 2,41 USD.
Klesol aj prevádzkový zisk, konkrétne o 2 %. Lepšie sa však vyvíjal prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky. Ten sa mierne zvýšil na 5,94 miliardy USD a prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s týmto ziskom na úrovni 5,31 miliardy USD.
Prispel k tomu pokles nákladov a zvýšený predaj onkologických liekov a liekov na sklerózu multiplex. Tie podporili aj celkový vývoj tržieb. Čisté tržby Novartisu dosiahli v 2. kvartáli 14,41 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 3 %.
Nepriaznivo sa však vyvíja predaj jedného z kľúčových produktov firmy, ktorým je liek Entresto určený na liečbu chronického zlyhávania srdca. Ten sa na celkových čistých tržbách podieľal v minulom roku 14 %. V 2. štvrťroku však tržby z predaja lieku Entresto klesli o 50 %. Dôvodom je vysoký predaj generík na kľúčovom americkom trhu, keďže lieku sa postupne končí patentová ochrana.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Čistý zisk Novartisu dosiahol v 2. štvrťroku 3,26 miliardy USD (2,85 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 19 %. Zisk po úprave o mimoriadne položky klesol zo 4,71 miliardy USD pred rokom na 4,58 miliardy USD. Na akciu sa upravený zisk znížil z 2,42 na 2,41 USD.
Klesol aj prevádzkový zisk, konkrétne o 2 %. Lepšie sa však vyvíjal prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky. Ten sa mierne zvýšil na 5,94 miliardy USD a prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s týmto ziskom na úrovni 5,31 miliardy USD.
Prispel k tomu pokles nákladov a zvýšený predaj onkologických liekov a liekov na sklerózu multiplex. Tie podporili aj celkový vývoj tržieb. Čisté tržby Novartisu dosiahli v 2. kvartáli 14,41 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 3 %.
Nepriaznivo sa však vyvíja predaj jedného z kľúčových produktov firmy, ktorým je liek Entresto určený na liečbu chronického zlyhávania srdca. Ten sa na celkových čistých tržbách podieľal v minulom roku 14 %. V 2. štvrťroku však tržby z predaja lieku Entresto klesli o 50 %. Dôvodom je vysoký predaj generík na kľúčovom americkom trhu, keďže lieku sa postupne končí patentová ochrana.
(1 EUR = 1,1426 USD)