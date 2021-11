Ferrari po lepšom ako očakávanom zisku zvýšil svoj odhad

Miláno 2. novembra (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových áut Ferrari zvýšil svoj odhad základného zisku za celý tento rok po lepšom ako očakávanom zisku za 3. štvrťrok. Ide pritom o jeho prvé výsledky od nástupu nového generálneho riaditeľa Benedetta Vignu do svojej funkcie.



Automobilka Ferrari najnovšie očakáva za celý rok upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) približne 1,52 miliardy eur namiesto 1,45 až 1,50 miliardy eur v predchádzajúcom odhade. Ale zaujala opatrný postoj, pokiaľ ide o celoročné tržby.



"Silné výsledky za 3. štvrťrok sú dôležitým krokom vpred k revízii prognózy zisku na rok 2021 smerom nahor," uviedol Vigna vo vyhlásení a dodal, že spoločnosť zaznamenala "rekordný príjem objednávok" na celom svete, najmä v Číne a Spojených štátoch.



Automobilka zároveň oznámila, že jej upravený zisk EBITDA sa za tri mesiace do konca septembra 2021 zvýšil medziročne o 12 % na 371 miliónov eur. Prekonal pritom odhady analytikov na úrovni 365 miliónov eur.



Tržby v 3. štvrťroku vzrástli o 19 % na 1,053 miliardy eur. Spoločnosť však zaujala opatrný postoj k celoročným tržbám a uviedla, že by mali dosiahnuť 4,3 miliardy eur alebo menej v porovnaní s predchádzajúcou prognózou okolo 4,3 miliardy eur.