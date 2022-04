Zisk finančnej spoločnosti Charles Schwab v 1. kvartáli klesol

New York 19. apríla (TASR) - Zisk americkej finančnej spoločnosti Charles Schwab zaznamenal v 1. kvartáli pokles, čo je dôsledok slabších príjmov z obchodovania a vyšších nákladov. Výsledky zároveň zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so zotrvaním zisku na úrovni, ktorú dosiahol v 1. štvrťroku minulého roka.



Čistý zisk spoločnosti dosiahol za prvé tri mesiace roka 1,40 miliardy USD (1,29 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 0,67 USD. Pred rokom zisk predstavoval 1,48 miliardy USD (0,73 USD/akcia).



Upravený zisk na akciu dosiahol 0,77 USD, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 0,84 USD/akcia. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali, že zisk na akciu sa udrží na úrovni 0,84 USD. Aj v medzikvartálnom porovnaní upravený zisk spoločnosti Charles Schwab klesol, keď vo 4. štvrťroku dosiahol 0,85 USD na akciu.



Čisté tržby sa znížili zo 4,72 miliardy USD pred rokom na 4,67 miliardy USD. Aj v tomto prípade spoločnosť zaostala za očakávaniami, keď analytici predpokladali, že tržby vzrastú, a to na 4,83 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0878 USD)