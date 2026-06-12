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Zisk firmy Adobe v jej účtovnom druhom kvartáli medziročne stúpol
Tržby spoločnosti za tri mesiace do záveru mája vzrástli o 12,6 % na 6,62 miliardy USD z úrovne z 5,87 miliardy USD v rovnakom štvrťroku vlaňajška.
Autor TASR
San José 12. júna (TASR) - Americký softvérový koncern Adobe za svoj účtovný druhý kvartál, ktorý sa skončil v závere mája, vykázal čistý zisk v sume 1,71 miliardy USD (1,48 miliardy eur) čiže 4,25 USD na akciu. Jeho zisk sa tak zvýšil z úrovne 1,69 miliardy USD čiže 3,94 USD na akciu, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka. Upravený zisk firmy za druhý kvartál dosiahol sumu 2,4 miliardy USD čiže 5,96 USD na akciu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Tržby spoločnosti za tri mesiace do záveru mája vzrástli o 12,6 % na 6,62 miliardy USD z úrovne z 5,87 miliardy USD v rovnakom štvrťroku vlaňajška. Pri stálych výmenných kurzoch sa tržby zvýšili o 11 %.
Spoločnosť Adobe uviedla, že vo svojom účtovnom treťom štvrťroku očakáva zisk na akciu v pásme 4,40 až 4,45 USD a upravený zisk na akciu v rozmedzí 6,05 až 6,10 USD pri tržbách v objeme 6,67 až 6,72 miliardy USD. Za celý svoj terajší účtovný rok spoločnosť naďalej očakáva zisk na akciu v pásme 17,90 až 18 USD.
Akcie spoločnosti Adobe však v piatok pred začiatkom obchodovania na burze Nasdaq stratili približne 4 % po tom, ako technologický gigant oznámil, že do inej firmy odchádza jeho výkonný viceprezident a finančný riaditeľ Dan Durn.
(1 EUR = 1,1537 USD)
Tržby spoločnosti za tri mesiace do záveru mája vzrástli o 12,6 % na 6,62 miliardy USD z úrovne z 5,87 miliardy USD v rovnakom štvrťroku vlaňajška. Pri stálych výmenných kurzoch sa tržby zvýšili o 11 %.
Spoločnosť Adobe uviedla, že vo svojom účtovnom treťom štvrťroku očakáva zisk na akciu v pásme 4,40 až 4,45 USD a upravený zisk na akciu v rozmedzí 6,05 až 6,10 USD pri tržbách v objeme 6,67 až 6,72 miliardy USD. Za celý svoj terajší účtovný rok spoločnosť naďalej očakáva zisk na akciu v pásme 17,90 až 18 USD.
Akcie spoločnosti Adobe však v piatok pred začiatkom obchodovania na burze Nasdaq stratili približne 4 % po tom, ako technologický gigant oznámil, že do inej firmy odchádza jeho výkonný viceprezident a finančný riaditeľ Dan Durn.
(1 EUR = 1,1537 USD)