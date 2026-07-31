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Zisk firmy Colgate-Palmolive za druhý kvartál prekonal očakávania
Organické tržby spoločnosti Colgate-Palmolive v Severnej Amerike však v druhom kvartáli klesli o 3 %, čo bolo spôsobené poklesom objemu predaja o 3,9 %.
Autor TASR
New York 31. júla (TASR) - Americký výrobca spotrebných tovarov Colgate-Palmolive za tri mesiace do záveru júna dosiahol rast čistých tržieb o 4,9 % na 5,36 miliardy USD (4,67 miliardy eur). Tento výsledok bol v súlade s očakávaniami analytikov, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG. Upravený zisk firmy na akciu v sume 99 centov prekonal odhad analytikov, ktorí predpovedali, že bude na úrovni 95 centov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Organické tržby spoločnosti Colgate-Palmolive v Severnej Amerike však v druhom kvartáli klesli o 3 %, čo bolo spôsobené poklesom objemu predaja o 3,9 %. Vyššie ceny potravín a pohonných látok v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe totiž tvrdo zasiahli spotrebiteľov s nízkymi príjmami.
Firma Colgate-Palmolive naďalej očakáva, že jej celoročné čisté tržby stúpnu o 2 % až 6 %. Zároveň však upozornila aj na nepriaznivé faktory. Očakáva sa totiž, že nové clá vo výške 10 % a 12,5 % zavedené administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa prevážia nad prínosom z toho, že vláda v druhom štvrťroku vrátila predošlé clá.
(1 EUR = 1,1485 USD)
Organické tržby spoločnosti Colgate-Palmolive v Severnej Amerike však v druhom kvartáli klesli o 3 %, čo bolo spôsobené poklesom objemu predaja o 3,9 %. Vyššie ceny potravín a pohonných látok v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe totiž tvrdo zasiahli spotrebiteľov s nízkymi príjmami.
Firma Colgate-Palmolive naďalej očakáva, že jej celoročné čisté tržby stúpnu o 2 % až 6 %. Zároveň však upozornila aj na nepriaznivé faktory. Očakáva sa totiž, že nové clá vo výške 10 % a 12,5 % zavedené administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa prevážia nad prínosom z toho, že vláda v druhom štvrťroku vrátila predošlé clá.
(1 EUR = 1,1485 USD)