Zisk firmy ExxonMobil za október až december medziročne klesol
ExxonMobil v piatok uviedol, že v záverečnom štvrťroku vlaňajška dosiahol rekordnú produkciu v Guyane a v Permskej panve v Spojených štátoch.
Autor TASR
New York 30. januára (TASR) - Zisk americkej energetickej spoločnosti ExxonMobil sa vo štvrtom kvartáli v dôsledku zlacnenia ropy oslabil. Ropný gigant vykázal zisk v objeme 6,5 miliardy USD (5,43 miliardy eur), čo je o 14,6 % menej ako v rovnakom období predošlého roka. Tržby spoločnosti sa znížili o 1,3 % na sumu 82,3 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
ExxonMobil v piatok uviedol, že v záverečnom štvrťroku vlaňajška dosiahol rekordnú produkciu v Guyane a v Permskej panve v Spojených štátoch. Aj vďaka tomu bola jeho celoročná ťažba ropy a plynu najvyššia za 40 rokov. Firma konštatovala, že jej zisk negatívne ovplyvnili nielen nižšie ceny ropy, ale aj slabšie marže v chemickom priemysle a náklady na nové projekty. Dodala, že dokončila všetkých desať hlavných projektov, ktoré mala v roku 2025 naplánované.
Akcionárom energetická spoločnosť vo štvrtom kvartáli vyplatila 9,5 miliardy USD vo forme dividend a spätného odkupu akcií. Za celý minulý rok takto distribuovala viac ako 37 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1968 USD)
