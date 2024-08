Zisk firmy Lowe´s v 2. kvartáli klesol, zhoršila odhad na celý rok

New York 20. augusta (TASR) - Spoločnosť Lowe´s, jeden z najväčších predajcov domácich potrieb v Spojených štátoch, zaznamenala v 2. štvrťroku pokles zisku aj tržieb, výsledky v oblasti zisku však prekonali očakávania analytikov. Na druhej strane, slabšie kvartálne výsledky viedli firmu k zhoršeniu prognózy vývoja zisku a tržieb za celý rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Zisk Lowe´s dosiahol v 2. štvrťroku 2,38 miliardy USD (2,16 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 4,17 USD. V rovnakom období minulého roka dosiahol zisk 2,67 miliardy USD (4,56 USD/akcia). Po úprave o mimoriadne položky zaznamenal zisk na akciu 4,10 USD. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 3,97 USD.



Tržby v 2. kvartáli dosiahli 23,59 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 5,5 %. Porovnateľné tržby, teda z obchodov otvorených viac než rok, klesli o 5,1 %. V tomto prípade spoločnosť zaostala za očakávaniami trhov, ktoré počítali s poklesom porovnateľných tržieb iba o 4,1 %.



Spoločnosť dopláca na vysoké úrokové sadzby, ktorých výsledkom sú aj vyššie úroky z hypoték. To sa odráža na dopyte po nových domoch a slabšom záujme o výrobky pre dom a záhradu. Nepriaznivé údaje za 2. štvrťrok vykázala nielen firma Lowe´s, ale aj jej väčší konkurent Home Depot.



Spoločnosť Lowe´s, podobne ako Home Depot, následne zhoršila vyhliadky zisku a tržieb na celý rok. Lowe´s teraz očakáva, že upravený zisk na akciu dosiahne od 11,70 do 11,90 USD, zatiaľ čo pôvodne firma počítala s týmto ziskom v rozmedzí od 12 do 12,30 USD.



Čo sa týka porovnateľných tržieb, spoločnosť odhaduje, že za rok 2024 klesnú o 3,5 až 4 %. Pôvodne predpokladala pokles v rozmedzí od 2 do 3 %.



(1 EUR = 1,1041 USD)