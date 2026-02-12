< sekcia Ekonomika
Zisk firmy McDonald's vo štvrtom kvartáli vzrástol o 7 %
Na americkom trhu tržby na tomto základe stúpli o 6,8 %.
Autor TASR
Chicago 12. februára (TASR) - Tržby amerického reťazca rýchleho občerstvenia McDonald's v reštauráciách otvorených najmenej rok sa počas októbra až decembra zvýšili o 5,7 %. Ich rast prekonal očakávania analytikov oslovených v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí predpovedali, že sa posilnia o 3,9 %. Na americkom trhu tržby na tomto základe stúpli o 6,8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Celkové príjmy a zisk firmy vo štvrtom kvartáli tiež prekonali odhady analytikov. Reťazec za záverečné tri mesiace vlaňajška vykázal príjmy v sume 7,01 miliardy USD (5,89 miliardy eur), čo bol rast o 10 %. Trh prognózoval, že budú na úrovni 6,84 miliardy USD.
Čistý zisk spoločnosti McDonald's vo štvrtom štvrťroku stúpol o 7 % na 2,16 miliardy USD. Po úprave o jednorazové položky firma dosiahla zisk 3,12 USD na akciu. Analytici predpokladali, že bude na úrovni 3,05 USD na akciu.
(1 EUR = 1,19 USD)
