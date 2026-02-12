< sekcia Ekonomika
Zisk firmy Mercedes-Benz v minulom roku klesol o takmer polovicu
Poškodili ju americké clá a tvrdá konkurencia v Číne.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. februára (TASR) - Zisk nemeckého výrobcu automobilov Mercedes-Benz vlani klesol na najnižšiu úroveň od pandémie Covid-19. Poškodili ho americké clá a tvrdá konkurencia v Číne. Automobilka oznámila, že jej čistý zisk za rok 2025 sa znížil o takmer 49 % na 5,3 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„V dynamickom trhovom prostredí zostali finančné výsledky v rámci našej prognózy,“ povedal generálny riaditeľ automobilky Mercedes-Benz Ola Källenius. Nádej pritom vidí vo viac ako 40 nových modeloch, ktoré chce firma na trh uviesť v priebehu nasledujúcich troch rokov.
„Pokračujeme s jasným plánom a veľmi konkurencieschopným produktovým portfóliom,“ dodal Källenius. Automobilka Mercedes-Benz očakáva, že tento rok bude pre ňu podobne ťažký ako vlaňajšok. Odhaduje, že jej tržby budú zhruba na minuloročnej úrovni 132,2 miliardy eur, ale základný zisk „výrazne nad“ úrovňou roku 2025.
Mercedes-Benz vlani čelil klesajúcemu predaju v Číne, stagnujúcemu odbytu v Európe, nákladom na investície do elektromobilov napriek slabému dopytu a clám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Objem predaja Mercedes-Benz v Číne v minulom roku klesol o 19 % na najnižšiu úroveň od roku 2016, čo prispelo k poklesu celosvetového odbytu firmy o 10 %.
