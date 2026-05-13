< sekcia Ekonomika
Zisk firmy Panasonic v jej uplynulom účtovnom roku klesol o 48,2 %
V účtovnom roku 2026/27 spoločnosť očakáva vyšší zisk, ale nižšie čisté tržby.
Autor TASR
Tokio 13. mája (TASR) - Zisk japonského výrobcu elektroniky Panasonic v jeho účtovnom roku 2025/26 sa oslabil a klesli aj čisté tržby firmy. Čistý zisk patriaci akcionárom sa v porovnaní s predošlým rokom znížil o 48,2 % na 189,54 miliardy jenov (1,025 miliardy eur) čiže 81,17 JPY na akciu z úrovne 366,205 miliardy JPY čiže 156,83 JPY na akciu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Prevádzkový zisk spoločnosti v jej uplynulom účtovnom roku klesol o 44,6 % na 236,41 miliardy JPY. Tržby Panasonicu sa oslabili o 4,8 % na 8,049 bilióna JPY z úrovne 8,458 bilióna JPY.
V účtovnom roku 2026/27 spoločnosť očakáva vyšší zisk, ale nižšie čisté tržby. Za 12 mesiacov do záveru marca 2027 predpokladá čistý zisk patriaci akcionárom v objeme 420 miliárd JPY čiže 179,89 JPY na akciu. Ak sa prognóza naplní, išlo by o rast o 121,6 %. Prevádzkový zisk podľa projekcie spoločnosti stúpne o 132,6 % na 550 miliárd JPY. Pokiaľ ide o tržby, firma očakáva ich oslabenie o 5,6 % na 7,6 bilióna JPY.
(1 EUR = 184,98 JPY)
Prevádzkový zisk spoločnosti v jej uplynulom účtovnom roku klesol o 44,6 % na 236,41 miliardy JPY. Tržby Panasonicu sa oslabili o 4,8 % na 8,049 bilióna JPY z úrovne 8,458 bilióna JPY.
V účtovnom roku 2026/27 spoločnosť očakáva vyšší zisk, ale nižšie čisté tržby. Za 12 mesiacov do záveru marca 2027 predpokladá čistý zisk patriaci akcionárom v objeme 420 miliárd JPY čiže 179,89 JPY na akciu. Ak sa prognóza naplní, išlo by o rast o 121,6 %. Prevádzkový zisk podľa projekcie spoločnosti stúpne o 132,6 % na 550 miliárd JPY. Pokiaľ ide o tržby, firma očakáva ich oslabenie o 5,6 % na 7,6 bilióna JPY.
(1 EUR = 184,98 JPY)