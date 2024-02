Zisk firmy Puma klesol vo 4. štvrťroku o vyše 42 %

Herzogenaurach 27. februára (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma oznámil za 4. štvrťrok minulého roka pokles zisku o vyše 42 %. Podobne ako ďalší výrobcovia športových produktov, aj Puma zápasí s poklesom dopytu, keď v reakcii na infláciu spotrebitelia obmedzili nákupy neesenciálnych tovarov. Firma zároveň dodala, že slabé výsledky očakáva aj v prvom polroku tohto roka. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť v utorok oznámila, že vo 4. kvartáli dosiahla čistý zisk 800 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 42,3 %. Tržby klesli o 9,8 % na 1,98 miliardy eur, pričom pod ich vývoj sa čiastočne podpísali aj nepriaznivé kurzové vplyvy. Bez započítania kurzových vplyvov zaznamenali tržby pokles iba o 4 %.



Najmä v regióne Európa, Blízky východ a Afrika (EMEA) zaznamenala Puma nepriaznivý vývoj tržieb. Vo 4. štvrťroku dosiahli 667,9 milióna eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 5,2 %. V 3. kvartáli ešte vzrástli o 9,9 %. Jediným rastovým regiónom bola Ázia-Tichomorie, kde sa tržby Pumy zvýšili medziročne o 2,8 %.



Vedenie Pumy dodalo, že aj v prvých šiestich mesiacoch tohto roka očakáva slabé výsledky, keďže situácia na trhu so športovými výrobkami je náročná. "Začiatok roka nám ukazuje, že podmienky na trhu zostávajú zložité," povedal šéf spoločnosti Arne Freundt.



Čo sa týka tohto roka, Puma opätovne potvrdila pôvodný odhad tržieb. Naďalej tak očakáva, že upravené tržby dosiahnu percentuálny rast na strednej úrovni jednocifernej stupnice. Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) očakáva v rozmedzí od 620 miliónov do 700 miliónov eur, pričom za minulý rok dosiahol 622 miliónov eur.