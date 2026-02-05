< sekcia Ekonomika
Zisk firmy Sony za október až december vzrástol o 11 %
Producent elektroniky zároveň zlepšil prognózu zisku za svoj celý terajší účtovný rok.
Autor TASR
Tokio 5. februára (TASR) - Zisk japonskej spoločnosti Sony Group Corp. v záverečnom štvrťroku vlaňajška prudko vzrástol, a to o 11 % vďaka zdravým globálnym tržbám. Producent elektroniky zároveň zlepšil prognózu zisku za svoj celý terajší účtovný rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že za október až december dosiahla čistý zisk 377,3 miliardy jenov (2,04 miliardy eur). V rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka bol jej čistý zisk v sume 341 miliárd jenov. Tržby Sony za záverečné tri mesiace minulého roka vzrástli o 1 % na 3,71 bilióna jenov.
Firma, ktorá vyrába herné konzoly PlayStation, produkuje filmy o Spider-Manovi, vyrába prehrávače Walkman a televízory Bravia, zlepšila prognózu svojho zisku za terajší účtovný rok, ktorý sa skončí v závere marca, na 1,13 bilióna jenov. To by znamenalo rast oproti predošlému účtovnému roku o takmer 6 %. Pôvodná predikcia Sony rátala s celoročný ziskom v objeme 1,05 bilióna jenov.
(1 EUR = 185,15 JPY)
Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že za október až december dosiahla čistý zisk 377,3 miliardy jenov (2,04 miliardy eur). V rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka bol jej čistý zisk v sume 341 miliárd jenov. Tržby Sony za záverečné tri mesiace minulého roka vzrástli o 1 % na 3,71 bilióna jenov.
Firma, ktorá vyrába herné konzoly PlayStation, produkuje filmy o Spider-Manovi, vyrába prehrávače Walkman a televízory Bravia, zlepšila prognózu svojho zisku za terajší účtovný rok, ktorý sa skončí v závere marca, na 1,13 bilióna jenov. To by znamenalo rast oproti predošlému účtovnému roku o takmer 6 %. Pôvodná predikcia Sony rátala s celoročný ziskom v objeme 1,05 bilióna jenov.
(1 EUR = 185,15 JPY)