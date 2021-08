Zisk Foot Locker v 2. štvrťroku prudko vzrástol

New York 20. augusta (TASR) - Americký predajca športovej obuvi a oblečenia Foot Locker vykázal za 2. štvrťrok finančného roka 2021/2022 strmý nárast zisku. Podporil ho silný dopyt po detskej a dámskej obuvi. Aj jeho marže sa zlepšovali vďaka prísnej kontrole nákladov.



Spoločnosť v piatok oznámila, že jej čistý zisk sa za tri mesiace do konca júla 2021 vyšplhal na 430 miliónov USD (367,65 milióna eur), čo predstavuje 4,09 USD na akciu, zo 45 miliónov USD alebo 43 centov/akcia v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk na akciu dosiahol 2,21 USD, a bol oveľa vyšší než 97 centov na akciu, ktoré predpovedali analytici.



Tieto čísla odzrkadľujú silné výsledky v oblasti dámskej a detskej obuvi spolu s veľkým dopytom po športovom oblečení a doplnkoch. A zároveň, propagačné aktivity boli pre pandémiu nového koronavírusu obmedzené, čo pomohlo stlačiť prevádzkové náklady. Klesli aj náklady Foot Locker na predaj, a to o 4 %.



Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok v 2. štvrťroku vzrástli o 6,9 %. A celkové tržby sa zvýšili o 9,5 % na 2,275 miliardy USD z vlaňajších 2,07 miliardy USD. Analytici pritom očakávali tržby vo výške 2,09 miliardy USD. Po očistení od kurzových vplyvov stúpli tržby spoločnosti v období máj-júl o 7,3 %.



Pokiaľ ide o budúcnosť, spoločnosť uviedla, že je opatrne optimistická.