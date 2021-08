Zisk Foxconn v 2. kvartáli prekonal očakávania

Tchaj-pej 12. augusta (TASR) - Taiwanský výrobca elektroniky Foxconn Technology Group dosiahol v 2. štvrťroku väčší zisk, ako analytici očakávali. Podporil ho silný dopyt po elektronike, pretože ľudia aj naďalej pokračovali v práci na diaľku pre pandémiu ochorenia COVID-19.



Najväčší svetový zmluvný výrobca elektroniky, ktorého klientom je aj americký koncern Apple, vykázal za tri mesiace do konca júna čistý zisk 29,779 miliardy nových taiwanských dolárov (895,45 milióna eur), čo predstavuje medziročný nárast o 30 %. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, mu predpovedali zisk 25,98 miliardy TWD.



Tržby sa medziročne zvýšili o 20 % na 1,35 bilióna TWD, čo bol rekord pre 2. štvrťrok aj lepší výsledok ako nárast tržieb o 20 %, ktorý predpovedali analytici.



Prispel k tomu najmä silný dopyt po smartfónoch, uviedol v konferenčnom rozhovore finančný riaditeľ David Huang.



Ale znepokojenie vyvoláva rýchle šírenie variantu delta ochorenia COVID-19 v Ázii aj inde vo svete. A tiež problémy v dodávateľských reťazcoch, najmä nedostatok čipov. Podľa vedenia Foxconnu globálny nedostatok čipov by sa mohol predĺžiť do 2. štvrťroka 2022, ale nebude mať „veľký“ vplyv na Foxconn, pretože veľa jeho klientov sú "popredné“ spoločnosti s väčším vplyvom na dodávky.



Apple však v júli uviedol, že nedostatok čipov, ktorý zasiahol výrobu počítačov Mac a tabletov iPad, začne ovplyvňovať aj produkciu smartfónov iPhone a predpovedá spomalenie rastu tržieb.



Foxconn, formálne nazývaný Hon Hai Precision Industry, očakáva, že jeho tržby v súčasnom 3. štvrťroku stúpnu o 3 - 15% a príjmy z divízie spotrebnej elektroniky sa medziročne zvýšia o viac ako 15 %.



(1 EUR = 33,256 TWD)