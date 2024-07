Zisk francúzskej banky BNP Paribas prekonal v 2. kvartáli očakávania

Paríž 24. júla (TASR) - Zisk francúzskej banky BNP Paribas v 2. štvrťroku 2024 prekonal očakávania trhu. Prispeli k tomu najmä tržby z obchodovania s akciami a z hlavných maklérskych služieb, ktoré vykompenzovali pokles príjmov z úrokov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčšia banka v eurozóne podľa trhovej hodnoty v stredu uviedla, že jej čistý zisk v 2. štvrťroku 2024 vzrástol medziročne o 21 % na rekordných 3,4 miliardy eur. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí jej predpovedali zisk 2,91 miliardy eur.



Tržby skupiny sa za tri mesiace do konca júna zvýšili o približne 8 % na 12,3 miliardy eur, zatiaľ čo analytici očakávali tržby 11,9 miliardy eur. Náklady na riziko alebo peniaze vyčlenené na zlyhávajúce úvery boli pritom nižšie, ako sa očakávalo, a to 752 miliónov eur.



K výsledkom BNP za 2. kvartál prispel skok tržieb z akciových a primárnych maklérskych služieb o 58 %.



BNP uviedla, že celkové výnosy jej investičnej banky v 2. štvrťroku vzrástli o 12 % na 4,48 miliardy eur.



Výsledky BNP budú povzbudením pre generálneho riaditeľa Jeana-Laurenta Bonnafea, ktorý urobil zo svojej divízie investičného bankovníctva kľúčovú hybnú silu plánov rastu, no v uplynulých mesiacoch mal problémy s tempom rastu akcií banky.



Cena jej akcií v roku 2024 vzrástla len o 3,3 % v porovnaní so zvýšením bankového indexu STOXX Europe 600 o takmer 22 %. Prispel k tomu sčasti nedávny slabý výkon banky a čiastočne politická neistota po rozhodnutí francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vypísať predčasné parlamentné voľby.