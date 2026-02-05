Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zisk francúzskej banky BNP Paribas výrazne vzrástol

Najväčšia banka v eurozóne z pohľadu aktív vo štvrtok oznámila, že vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahla prevádzkový zisk na úrovni 3,97 miliardy eur.

Paríž 5. februára (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas oznámila za 4. štvrťrok minulého roka rast prevádzkového zisku o takmer pätinu, čo sa odrazilo aj na jeho vývoji za celý rok. Za ten sa prevádzkový zisk zvýšil približne o 6 %. Ešte výraznejšie vzrástol v poslednom kvartáli 2025 čistý zisk, pričom v tomto ukazovateli banka zlepšila odhad vývoja na najbližšie roky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

Najväčšia banka v eurozóne z pohľadu aktív vo štvrtok oznámila, že vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahla prevádzkový zisk na úrovni 3,97 miliardy eur. Medziročne to znamená zvýšenie o 19,2 %. Za celý rok sa potom prevádzkový zisk BNP Paribas zvýšil o 5,6 % na 16,3 miliardy eur.

Tržby banky vzrástli vo 4. štvrťroku 2025 oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 8 % na 13,11 miliardy eur. Za celý rok 2025 tržby dosiahli 51,22 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 4,9 %.

Výrazný rast zaznamenal v poslednom štvrťroku minulého roka čistý zisk. Dosiahol 2,97 miliardy eur a medziročne sa tak zvýšil o 28 %.

Banka zároveň zlepšila v tomto ukazovateli vyhliadky na najbližšie roky. Čistý zisk by mal v období rokov 2025 až 2028 vzrásť o viac než 10 %. To znamená zrýchlenie tempa rastu, keďže za roky 2024 - 2026 sa rast zisku pohybuje okolo 7 %.
