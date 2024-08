Zisk francúzskej banky Crédit Agricole klesol o vyše 10 %

Paríž 1. augusta (TASR) - Francúzska banka Crédit Agricole zaznamenala v 2. štvrťroku medziročný pokles zisku o viac než 10 %, prekonala však očakávania trhov. K lepším než odhadovaným výsledkom prispeli najmä rekordné príjmy divízie investičného bankovníctva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Druhá najväčšia francúzska banka z pohľadu trhovej hodnoty dosiahla v období od apríla do konca júna čistý zisk 1,82 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 10,4 %. Napriek výraznému zníženiu zisku prekonala odhady analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 1,62 miliardy eur.



Za výrazným poklesom zisku sú najmä jednorazové položky, ktoré zvýšili príjmy banky v 2. štvrťroku 2023. Tie zahrnujú napríklad transfer niektorých aktív Crédit Agricole.



Tržby sa zvýšili o 1,8 % na 6,8 miliardy eur. Aj v tomto prípade prekonali odhady analytikov, ktorí počítali s tržbami v priemere 6,49 miliardy eur.



Aj objem rezerv vyčlenených na krytie prípadných úverových strát bol nižší, než sa predpokladalo. Banka uviedla, že v 2. štvrťroku dosiahli rezervy 424 miliónov eur.



Kvartálne výsledky výrazne ovplyvnila divízia investičného bankovníctva. Jej tržby vzrástli v 2. kvartáli medziročne o 11,2 % na 1,71 miliardy eur. To je najlepší 2. štvrťrok pre túto divíziu v histórii.