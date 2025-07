Zisk General Motors klesol v 2. kvartáli o viac než tretinu

Detroit 22. júla (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) oznámila za 2. kvartál pokles zisku o viac než tretinu, pod čo sa výrazne podpísali dovozné clá zavedené prezidentom Donaldom Trumpom. Výsledky však prekonali očakávania analytikov. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk najväčšej americkej automobilky dosiahol v 2. štvrťroku 1,895 miliardy USD (1,62 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,91 USD. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 35,4 %. Výsledky výrazne ovplyvnili americké dovozné clá na autá, ktoré stáli GM 1,1 miliardy USD. Firma zároveň dodala, že vplyv dovozných ciel bude v 3. štvrťroku ešte výraznejší.



Bez započítania jednorazových položiek, čo je ukazovateľ, ktorý trhy sledujú pozornejšie, dosiahol zisk GM 2,464 miliardy USD. Na akciu to znamená 2,53 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 3,06 USD/akcia. Automobilka tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,48 USD.



Tržby zaznamenal General Motors na úrovni 47,12 miliardy USD. V medziročnom porovnaní sa tak tržby spoločnosti znížili o 1,8 %. Na domácom trhu sa však tržby zvýšili o 7 % a zlepšenie vykázala firma aj v Číne, kde sa vrátila k zisku.



(1 EUR = 1,1667 USD)