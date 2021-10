Zisk General Motors v 3. kvartáli klesol o 41 %

New York 27. októbra (TASR) - Zisk General Motors (GM) v 3. kvartáli klesol. Dôvodom bolo zníženie predaja áut spôsobené globálnym nedostatkom čipov, ktorý zrejme bude trvať ešte do budúceho roka.



Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra padol o 41 % na 2,42 miliardy USD (2,08 miliardy eur) alebo 1,62 USD na akciu zo 4,05 miliardy USD alebo 2,78 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Zisk na akciu upravený o mimoriadne položky sa znížil na 1,52 USD z 2,83 USD, pričom analytici očakávali 0,96 USD. Tržby klesli o 24 % na 26,78 miliardy USD z 35,48 miliardy USD. Analytici počítali s tržbami na úrovni 26,51 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1617 USD)