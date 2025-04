Zisk GM v 1. štvrťroku klesol, ale menej, ako sa čakalo

Detroit 29. apríla (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) v utorok oznámila pokles zisku za 1. štvrťrok 2025. Ale menší, ako jej predpovedali analytici. Automobilka uviedla tiež, že prehodnotí svoju prognózu na rok 2025 vzhľadom na neistotu vo veci amerických ciel. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



GM patrí medzi automobilky, ktoré najviac zasiahli clá prezidenta Donalda Trumpa na dovoz áut, ocele a hliníka vo výške 25 %. Vedenie odložilo tlačovú konferenciu o výsledkoch na štvrtok (1. 5.) po tom, čo denník Wall Street Journal v pondelok (28. 4.) večer informoval, že Trump zmierni niektoré clá na automobilky.



Podľa zdrojov, ktoré nechceli byť menované, prezident pravdepodobne zníži clá na automobily aj na zahraničné súčiastky používané na výrobu automobilov v USA.



General Motors v utorok vykázal za tri mesiace do konca marca pokles zisku na 2,78 miliardy USD (2,45 miliardy eur) z 2,98 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 2,78 USD na akciu, zatiaľ čo Wall Street očakávala zisk 2,68 USD na akciu.



Tržby automobilky v 1. štvrťroku vzrástli na 44,02 miliardy USD zo 43,01 miliardy USD v minulom roku.



Spoločnosť GM v januári predpovedala v tomto roku čistý zisk v rozmedzí od 11,2 miliardy do 12,5 miliardy USD. V tejto prognóze však nebol zahrnutý vplyv automobilových ciel.



Trumpova colná politika spôsobila neistotu v automobilovom sektore, ktorý by mohla obzvlášť tvrdo zasiahnuť, pričom analytici odhadujú, že ceny nových automobilov by mohli vzrásť o tisíce dolárov.



(1 EUR = 1,1358 USD)